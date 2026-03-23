Calcio | Il Pontelungo trova continuità, fermata la Sestrese sullo 0-0

Pareggio interno per il Pontelungo, che conquista uno 0-0 contro la Sestrese Bor. al termine di una gara combattuta ma senza reti.
Nel primo tempo predominio territoriale della Sestrese, che gestisce maggiormente il possesso palla senza però creare particolari grattacapi alla difesa locale, eccezion fatta per una punizione dal limite ben respinta di Breeuwer.
Nella ripresa la gara diventa più equilibrata: entrambe le squadre provano a rendersi pericolose, soprattutto su cross dal fondo, ma gli attaccanti peccano di precisione. Da segnalare anche diversi calci d’angolo, sui quali la difesa del Pontelungo fa buona guardia.
Nell’ultimo quarto d’ora, però, è il Pontelungo ad avere le occasioni più nitide in contropiede: prima Ardissone salta il portiere ma calcia trovando un difensore sulla linea, poi un’altra chance a tu per tu viene respinta dall’estremo difensore, infine ancora Ardissone, dopo aver superato il portiere, si defila troppo senza riuscire a concludere efficacemente.
Nel complesso, il pareggio è il risultato più giusto per quanto visto in campo.
PONTELUNGO – SESTRESE: 0 – 0
PONTELUNGO: Breeuwer, Barbero, Calcagno, Farinazzo, Beron, Asteggiante, Ardissone, Pollero, Trucchi, Piu, Guardone A.
All. Zanardini
SESTRESE: Galletti, Maresca, Agostini, Dotto, Ansaldo, Andreoni, Repetto, Trevisano, Traverso, Moretti, Galatolo.
All. Valmati
ARBITRO: Romero di Savona.