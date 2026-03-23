Caicio | Prim Categoria Oneglia travolgente: poker al Cisano e show di Macaluso

L’Oneglia, dopo la vittoriosa trasferta di Albenga contro il San Filippo Neri, ritorna al successo anche fra le mura amiche rifilando un poker di reti al malcapitato Cisano. Sul terreno del Lindo Aicardi a Pontedassio l’autentico mattatore di giornata e’ Andrea Mek Macaluso che, autore di una splendida tripletta, va in doppia cifra in campionato.

Nel riscaldamento i padroni di casa si vedono costretti a cambiare formazione subito prima del fischio di inizio.

Enea Marzupio, designato a giocare fra i pali, si infortuna, non ce la fa e così tocca a Mattia Meda. Ai box da venti giorni per una contrattura e preso parte ad un solo allenamento in settimana, il portiere imperiese stringe i denti e nei primi quarantacinque minuti chiamato in causa si fa trovare pronto con un paio di buoni interventi salvando la sua porta. La partita nella prima frazione vede infatti entrambe le squadre cercare la via del gol nel tentativo di indirizzare la gara a proprio favore. A rompere l’ equilibrio e’ l’undici di Mister Massimiliano Casella che prima di passare in vantaggio, nel finale di tempo, accelera e va due volte vicina al gol . La prima volta con Andrea Pippia, il suo tiro e’ alzato sopra la traversa dal portiere ospite con la punta delle dita, e poi la seconda con Andrea Mek Macaluso che, di testa, manda la palla a sibilare l’incrocio. Per il nove dell’Oneglia si tratta del prologo al gol. In pieno recupero grazie ad un potente diagonale dopo l’ assist di Riccardo Meda l’attaccante ritrova la rete e porta i suoi in vantaggio.

Nel secondo tempo i verde blu vanno subito alla ricerca del raddoppio per legittimare una prestazione solida e convincente. C’e’ una ripartenza, Matteo Secci, positivo il suo impatto a gara in corso, apre per Andrea Mek Macaluso che caparbio difende palla alla tre quarti, avanza e si porta dentro all’ area da dove scarica con precisione nell’ angolino basso. C’è spazio per una girandola di sostituzioni tra cui il ritorno in campo di Matteo Alberti, per il capitano un buon rodaggio di una ventina di minuti abbondanti dopo l’infortunio. L’Oneglia è avanti di due reti e la partita sembra incanalata sui binari di una sua tranquilla vittoria ma ecco che Mattia Garofalo approfitta di un retro passaggio della retroguardia imperiese e riapre la gara. Incassato il 2-1, l’undici verde blu si riorganizza però prontamente e nel giro di un paio di minuti chiude la pratica. Matteo Secci, al termine di un’azione in velocità, imbecca con un millimetrico traversone Andrea Mek Macaluso e l’attaccante imperiese, implacabile, realizza la sua terza rete personale di giornata ed “accende la primavera” all’Aicardi di Pontedassio arrivando ad undici reti in questo campionato.

In chiusura di gara Indios Hasanaj, protagonista a centrocampo di una prova “ovunque”, in perentoria azione personale teleguidando il pallone come una macchinina radiocomandata fa tutto bene e conclude realizzando la sua prima rete stagionale per il definitivo 4-1 che chiude la gara. Agostino Morchio dirigente dell’Oneglia: “Sul piano personale mi ha fatto piacere ritrovare giocatori e staff del Cisano con cui ho condiviso la gioia di un campionato vinto ed una finale di Coppa. Sul piano sportivo penso risultato giusto e bene per i tre punti ottenuti. Questa vittoria, volendo usare una metafora del ciclismo, ci permette di vedere lo striscione dell’ ultimo chilometro ma non c’e’ ancora da rialzarsi sui pedali. Abbiamo un buon vantaggio sul gruppo che ci insegue ma va fatto un ultimo sforzo per arrivare presto al traguardo e poter così quanto prima programmare al meglio la prossima stagione”.

(Indios Hadsnay autore del definitivo 4-1)

Andrea Mek Macaluso protagonista di giornata: “Sono sicuramente contento per la mia tripletta ma soprattutto per essermi di nuovo sbloccato perché erano ormai troppe domeniche che non la buttavo dentro e avevo sbagliato anche un rigore. Faccio l’attaccante e devo fare gol. Punto. Oggi penso ho fatto bene ma è fondamentale l’aiuto dei miei compagni che ringrazio per gli assist e per le occasioni che mi mettono in condizione di provare a segnare. Siamo un bel gruppo e lo spirito è quello giusto. Peccato per il lungo passaggio a vuoto di due mesi che abbiamo avuto ma andiamo avanti e cerchiamo di fare più punti possibile”.