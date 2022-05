Alla Sanremese basta lo 0-0 contro il Bra per passare il turno: domenica prossima la finale contro il Varese ancora al 'Comunale'

SANREMESE – BRA 0-0 d.t.s.

SANREMESE – Malaguti; Maglione, Valagussa, Nossa, Aita (9’ Nouri); Giacchino (103' Piu), LaRotonda (60’ Mikhaylovskyi); Scalzi (70' Conti), Gagliardi cap., Anastasia; Vita. All.: Andreoletti

BRA – Tunno, Magnaldi, Rossi cap., Tos, Ferla (95' Sia), Tuzza, Quitadamo (95' Pavesi), Bongiovanni, Marchetti, Capellupo, Daqoune (113' Doda). All.: Floris

Ammoniti: Giacchino, LaRotonda, Gagliardi, Nossa, Valagussa (S); Tunno, Ferla, Coria, Floris all. (B)

Recupero: 3’ nel secondo tempo; 2' nel primo tempo supplementare e 2' nel secondo

La Sanremese, seppur a fatica, va avanti nella fase playoff ed incontrerà il Varese nel prossimo turno. Al 'Comunale' basta lo 0-0 contro il Bra: in una partita giocata meglio dai matuziani che comunque non riescono a sfondare il muro braidese

Il caldo umido appesantisce la condizione dei ventidue in campo che danno vita ad un match bello solo a tratti. Anzi è il nervosismo spesso a prevalere, soprattutto in casa biancoazzurra. I ragazzi di Andreoletti – che all’ultimo decide di sostituire Mikhaylovskyi col giovane Giacchino – hanno comunque le migliori occasioni: la più ghiotta arriva al minuto 35 quando Anastasia coglie l’incrocio dei pali, su una punizione quasi perfetta.

La Sanremese aveva avuta un’altra bella chance con Vita che chiamava Tunno al grande intervento sul primo palo.

La ripresa si apriva con Gagliardi che illudeva i suoi tifosi ma il tiro, a botta sicura, veniva respinto nei pressi della linea strozzando in gola l’urlo dei tifosi. Anche se l’azione sembrava viziata da un fallo sul portiere Tunno. Proprio il fantasista, poco dopo, rischiava il cartellino rosso per un ‘interventaccio’ a gamba tesa sul diretto avversario. E poi arrivava anche il momento del Bra che sfiora il bersaglio grosso Magnaldi: nell’incursione offensiva, la gran girata del difensore andava a pochi centimetri dal palo. La Sanremese preme e gioca meglio, il Bra (privo degli squalificati Marchisone e Masawoud) si rintana: Tunno è miracoloso su Conti al novantesimo e, sull’angolo successivo, i braidesi sfiorano l’autorete clamorosa che però non avviene e le squadre vanno così ai supplementari.

Nei trenta minuti ulteriori, va segnalata la grande occasione mancata da Gagliardi che 'mastica' la conclusione dopo la grande discesa di Conti. Ma è proprio negli ultimissimi minuti che il Bra prova a risalire sperando nel gol che però non arriva.