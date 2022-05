Calcio, Prima Categoria. Inizia la cosa playoff per il Pontelungo, il primo step è la Campese

Trasformare una stagione super in un'annata indimenticabile "resta" l'unico obiettivo in casa del Pontelungo.

Il secondo posto nel girone A di Prima Categoria, unito alla vittoria della Coppa Liguria, permetterà alla squadra di Fabio Zanardini di archiviare nel migliore dei modi il campionato che si è appena concluso; porsi però in pole position per il ripescaggio proietterebbe verosimilmente i granata ingauni verso il salto in Promozione.

Per capitan Badoino e compagni si preannuncia un cammino tanto breve quanto intenso, a partire dal match di oggi pomeriggio contro la Campese, già eliminata proprio nella semifinale di Coppa.

I verdi, in attesa dello scontro diretto, odierno guidano il raggruppamento dopo la prima giornata, motivo per cui l'esito della sfida odierna avrà un peso non indifferente nell'intera dinamica playoff.

Il girone prevede infatti solo gare di andata, per un totale di quattro incontri per ogni squadra qualificata.

In questo momento sono in campo per l'anticipo PSM Rapallo e San Quirico.

La classifica: