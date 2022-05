Calcio, Promozione, Serve solo un'impresa alla Veloce, la salvezza passa da 3 gol al Via dell'Acciaio

La ratifica federale della scorsa settimana ha posto nelle mani della Veloce il proprio destino, a patto di prevalere all'interno dei playout di Promozione.

Un obiettivo che dopo i primi 90 minuti appare però a dir poco distante per i granata, complice la sconfitta per 2-0 maturata sette giorni fa al Levratto.

Per proseguire la propria marca verso la permanenza nella categoria, la squadra di Ermanno Frumento dovrà necessariamente chiudere il match in casa del Via dell'Acciaio con tre reti di scarto entro il termine dei tempi supplementari.

Nel caso i savonesi dovessero infatti riequilibrare i conti, prevarrebbero i genovesi, grazie al miglior piazzamento nella regular season.

A dirigere la partita sarà Albanese di Chiavari, coadiuvato da Baruzzo di La Spezia e Sciutto di Novi Ligure.

Fischio d'inizio alle 15:00, livescore su Svsport.it