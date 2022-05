Calcio, Mallare. Caruso archivia una stagione super: "Abbattuti i pregiudizi nei miei confronti, sarò sempre grato a questa società"

La salvezza del Mallare, pronto a confermare la propria presenza ai nastri di partenza del prossimo campionato di Prima Categoria, rappresenta fuor di dubbio una delle imprese più complicate portate a termine nell'ultima stagione dilettantistica.

La squadra rossoblu è infatti partita con poche certezze l'estate scorsa, costruendo mano a mano un gruppo solido e affiatato.

Punto cardine nello scacchiere di mister Alloisio è stato Samuele Caruso, capace con 14 gol e 7 assist di caricarsi sulle spalle praticamente due terzi del peso offensivo dei lupi.







Samuele, è stata una stagione di profondo riscatto personale.

“Se tornassi all'estate scorsa, immaginando un simile risultato personale e di squadra, probabilmente mi sarei dato da solo del pazzo. Abbiamo compiuto davvero un grande lavoro come collettivo per riuscire ad ottenere la salvezza, addirittura senza passare nemmeno dai playout.

I campionati perfetti non esistono, avrei potuto fare anche meglio, ma era giusto che mi assumessi le mie responsabilità nel trascinare la squadra verso l'obiettivo”.







E' azzardato dire che proprio l'assunzione di responsabilità abbia fatto la differenza nell'arco della tua stagione? Magari agevolata dalla leadership tecnica all'interno della rosa?

“E' una bella domanda.

Parto dal dire che più sento aspettativa nei miei confronti più tendo a rispondere con efficacia. In tutte le partite decisive, in cui ho sentito i riflettori puntati, sono riuscito a fare la differenza: penso ad esempio negli incontri contro il Borghetto o l'Altarese.

E' giusto però dire che, al netto di tanti errori personali, ho dovuto scontare quasi una sorta di pregiudizio nei miei confronti, che auspico di aver definitivamente allontanato”.







Dopo questa stagione come vedi il tuo futuro?

“Non chiudo la porta a nessuno e non intendo sputare nel piatto dove ho mangiato: dirò sempre grazie al Mallare. Non potevo disputare una stagione migliore e i numeri che ho realizzato li devo a questa società. Ora penso alla stagione del beach soccer, poi mi auguro di poter continuare a raccogliere i frutti come nell'ultima annata”.







Carcare resta sempre un'ossessione?

“Carcare è casa mia - sorride Samuele - ora vedo quella casacca come uno stimolo, per continuare a fare sempre meglio, poi ovviamente ognuno farà le sue scelte. Se poi arriverò a segnare 20 gol all'anno e non verrò considerato a quel punto mi metterò il cuore in pace”.