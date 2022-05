Calcio, playoff di Eccellenza: arbitro da Modena per Taggia - Chisola

Conto alla rovescia per l’avvio del primo turno degli spareggi nazionali tra le seconde classificate dei campionati regionali di Eccellenza. Domenica 29 maggio si parte con la competizione che, dalla stagione 1994-1995, mette in palio sette posti per il campionato di Serie D: le 28 squadre partecipanti, divise in accoppiamenti per aree geografiche tramite sorteggio, si affrontano in due fasi strutturate in gare di andata e ritorno. Calcio d'inizio fissato alle 16.30, ad eccezione di Taloro Gavoi-L'Aquila 1927 (ore 15.30) e di Terranuova Traiana-Atletico Ascoli (ore 16). Match di ritorno in programma domenica 5 giugno.





IL PROGRAMMA

DOMENICA 29 MAGGIO 2022 – ORE 16.30 ANDATA



GRUPPO A: PREVALLE-OFFANENGHESE

Comunale campo n. 1 - Prevalle (BS) sintetico

arbitro: Kristian Bello' (Castelfranco Veneto)



GRUPPO B: PRO GORIZIA-CASTANESE

Stadio "Enzo Bearzot" - Gorizia (GO)

arbitro: Federico Di Benedetto (Novi Ligure)



GRUPPO C: TAGGIA-CHISOLA

Comunale "G. Marzocchini" - Taggia (IM)

Arbitro: Davide Rompianesi (Modena)



GRUPPO D: GIORGIONE CALCIO-BORGARO NOBIS

Stadio Comunale Castelfranco Veneto (TV)

Arbitro: Marco Mirabella (Acireale)



GRUPPO E: MONTECCHIO MAGGIORE-ST. GEORGEN

Comunale di Montecchio Maggiore (VI)

Arbitro: Michele Beltrano (Rimini)



GRUPPO F: ELLERA CALCIO-COLORNO

Comunale "G. Fioroni" - Ellera Umbra (PG)

Arbitro: Liberato Maione (Ercolano)



GRUPPO G: W3 MACCARESE-LIVORNO 1915

Stadio "Olindo Galli" - Tivoli (RM)

Arbitro: Gaetano Alessio Bonasera (Enna)



GRUPPO H: POMEZIA 1957-CITTADELLA VIS MODENA

Stadio Comunale di Pomezia (RM) sintetico

Arbitro: Gianluca Li Vigni (Palermo)



GRUPPO I : TERRANUOVA TRAIANA-CALCIO ATLETICO ASCOLI

Campo "M.Matteini" - Terranuova Bracciolini (AR) ore 16

Arbitro: Davide Cerea (Bergamo)



GRUPPO L: TALORO GAVOI-L'AQUILA 1927

Comunale "Maristai" - Gavoi (NU) sintetico ore 15:30

Arbitro: Giuseppe Sangiorgi (Imola)



GRUPPO M: MARTINA CALCIO 1947-JONICA

Comunale "Tursi" - Martina Franca (TA)

Arbitro: Mattia Fiorentino (Ercolano)



GRUPPO N: VULTUR1921-ANGRI 1927

Campo "Corona" - Rionero in Vulture (PZ) sintetico

Arbitro: Bruno Spina (Barletta)



GRUPPO O: SAN MARZANO CALCIO-REGGIOMEDITERRANEA

Campo "P. Novi" -Angri (SA) sintetico

Arbitro: Juri Gallorini (Arezzo)



GRUPPO P: AKRAGAS-GITTA' DI ISERNIA

Stadio "Esseneto" -Agrigento (AG)

Arbitro: Alice Gagliardi (San Benedetto del Tronto)