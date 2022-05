Calcio. Aria di primavera (salernitana) per Pietro Buttu?

Come accade in ogni tarda primavera, bisogna aspettare qualche settimana prima di capire se il rapporto tra Pietro Buttu e il Finale proseguirà il proprio lungo e fruttuoso percorso, oppure, come successo con gli approdi al Vado e all'Imperia, il tecnico ingauno salperà nuovamente verso altri lidi.

Negli scorsi giorni radiomercato ha regalato diverse ipotesi suggestive per Buttu (tutte prive attualmente di conferma, va sottolineato) come la presenza del suo nome nell'elenco dei dirigenti del Savona, oppure la possibilità di un passaggio all'Albenga nel caso di acquisizione del club da parte di Simone Marinelli.

L'ipotesi geograficamente più lontana, ma che sembra avere un certo riscontro nei corridoi calcistici, è quella del possibile interessamento della Salernitana, per affidare al tecnico del Finale la propria formazione Primavera.

Alcuni rumor hanno ipotizzato anche una toccata e fuga in terra campana proprio dello stesso allenatore nelle scorse settimane a rinforzare le possibilità dell'operazione.

Si attendono sviluppi.