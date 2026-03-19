Giudice Sportivo | Prima Categoria. Sono otto i giocatori savonesi fermati per la prossima giornata

GARE DEL CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA
GARE DEL 14/ 3/2026
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
DIRIGENTI
AMMONIZIONE (I INFR)
MACRI RAFFAELE (ATLETICO QUARTO)
DEVESCOVI ENRICO (PEGLIESE)
ALLENATORI
AMMONIZIONE (VI INFR)
MARGARI LUCA (ATLETICO QUARTO)
AMMONIZIONE (II INFR)
DAMELIO FRANCESCO (PANCHINA)
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
IVALDI ALESSANDRO (BOLZANETESE VIRTUS)
MACCHIONI ROBERTO (FORZA E CORAGGIO)
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)
FACCHINETTI FILIPPO (GOLIARDICA GENOVESE 1967)
FURIO PIETRO (GOLIARDICA GENOVESE 1967)
CHIAPPORI CHRISTIAN (PEGLIESE)
CATALDO SIMONE (PRIARUGGIA G.MORA)
CANESSA TOMMASO (SAN LORENZO DELLA COSTA)
MASSA RICCARDO (SPORTING CLUB AURORA 1975)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX INFR)
MONTARSOLO SAMUELE (BOLZANETESE VIRTUS)
ROGAI MATTIA (CELLA 1956)
CASELLI MANUEL (SAN LORENZO DELLA COSTA)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
CANELLA FRANCESCO (BORGO RAPALLO 98)
FOPPIANO ALESSANDRO (CASARZA LIGURE)
FERRARIO LUCA (COGORNESE)
ARENA MANUEL RICCARDO (FORZA E CORAGGIO)
RUFFA FRANCESCO (PEGLIESE)
VERDIANI ENRICO (PRIARUGGIA G.MORA)
FRAGUGLIA LORENZO (TORRIGLIA 1977)
GOTTINGI ALESSANDRO (TORRIGLIA 1977)
SORACASE IVAN (TORRIGLIA 1977)
AMMONIZIONE (VIII INFR)
CAMOIRANO LUCA (PRIARUGGIA G.MORA)
AMMONIZIONE (VII INFR)
DODERO MATTEO (PRIARUGGIA G.MORA)
BRANCA RENATO (TORRIGLIA 1977)
AMMONIZIONE (VI INFR)
ACCARDO ANDREA (ATLETICO QUARTO)
DAVICO TOMMASO (ATLETICO QUARTO)
PARODI MATTEO (OLD BOYS RENSEN)
AMMONIZIONE (III INFR)
ZANOVELLO ANDREA (BARGAGLI SAN SIRO)
OUATTARA ALI (BOLZANETESE VIRTUS)
GRASSI GIORGIO (CELLA 1956)
LERZA FRANCESCO (CELLA 1956)
MARESCA GREGORIO (FORZA E CORAGGIO)
TATTOLI NICOLA (MAROLACQUASANTA)
WINTOUR PHILIP (SAN LORENZO DELLA COSTA)
AMMONIZIONE (II INFR)
BOCCARDO NICOLO (ATLETICO QUARTO)
BONAVENTURA ROBERTO (COGORNESE)
GARE DEL 15/ 3/2026
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
DIRIGENTI
INIBIZIONE A TEMPO OPPURE SQUALIFICA A GARE: FINO AL 2/ 4/2026
MOZZONE CLAUDIO (DEGO CALCIO)
AMMONIZIONE (I INFR)
PERVERSI WILLIAM (ALTARESE 1929)
MORASSO ANDREA (VECCHIO CASTAGNA QUARTO)
ALLENATORI
SQUALIFICA FINO AL 26/ 3/2026
GATTI ANDREA (LERICI F.C.)
AMMONIZIONE (VI INFR)
AVELLANO ANDREA (PSM RAPALLO)
AMMONIZIONE (III INFR)
TUCCIO SIMONE ANTONIO (F.C.LAVAGNA 2.0)
CERVIA ANDREA (RIOMAIOR 1965)
AMMONIZIONE (II INFR)
BONATI PIERGIORGIO (RICCO LE RONDINI)
BUCCELLATO STEFANO (CALCIO POPOLARE SPEZIA)
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE
LATTANZI PIETRO (LERICI F.C.)
A gioco in svolgimento colpiva intenzionalmente con la mano il volto di un avversario,recando immediato
dolore all'avversario il quale poteva riprendere la gara.
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
BEGGIATO PIETRO (BOLANESE)
GIGLIO ANDREA (CAMPOROSSO)
BRIGNONE ANDREA (DEGO CALCIO)
BARBIERI FILIPPO (RICCO LE RONDINI)
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
DASCANIO LEONARDO (BOLANESE)
DI CRESCENZO ALESSANDRO (BORGHETTO 1968)
Sanzione attenuata per le scuse presentate a fine gara.
ARDINGHI LUIGI (CAMPESE F.B.C.)
CALIZZANO RICCARDO (CAMPESE F.B.C.)
MANCINI MATTEO (CAMPESE F.B.C.)
VIGNOLA MATTEO (CISANO)
POSLIGUA GARCES MARCO A. (DINAMO SANTIAGO)
GALLUCCIO ALESSIO (G.S. GRANAROLO)
VALENTI EMILIANO (POLIS. PIEVE LIGURE)
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (X INFR)
CORDI ANTONIO (OSPEDALETTI CALCIO)
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)
BUTTU GABRIELE (ALBINGAUNIA SPORT ALBENGA)
LO SICCO ANDREA (ANDORA 1966)
QUARTIERI TOMMASO (BORGHETTO 1968)
CAPUTO DIEGO (CISANO)
OGNJANOVIC MATTEO (DEGO CALCIO)
AUGIMERI MATTEO (DINAMO SANTIAGO)
SAMBUCETI PAOLO (F.C.LAVAGNA 2.0)
CEPPI GIANLUCA (ONEGLIA CALCIO)
PIER LUIGI EDOARDO (PSM RAPALLO)
FRANCESCHINI MANUEL (RIOMAIOR 1965)
BACHEROTTI TOMMASO (SEGESTA SESTRI LEVANTE)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX INFR)
MARINI GIACOMO (DEGO CALCIO)
LAROSA PAOLO (MULTEDO 1930)
SADIKU LEON (QUILIANO&VALLEGGIA)
QUAGLIA MATTEO (VECCHIO CASTAGNA QUARTO)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
BENZONI THOMAS (ATLETICO CASARZA LIGURE)
BRISELLI VITTORIO (BOLANESE)
BONATI ALESSANDRO (CADIMARE CALCIO)
SCARFO SAMUEL (CAMPOROSSO)
METALLA ELVIS (DEGO CALCIO)
FOLCO ALESSANDRO (GOLFO DIANESE 1923)
ZANCHI ANDREA (GOLFO DIANESE 1923)
MUSTONE MANUEL (IRON FOX AMEGLIESE)
VENZA ALESSIO (MULTEDO 1930)
ALBANESE GABRIELE (SCIARBO & COGO CALCIO ASD)
BARONI FEDERICO (SEGESTA SESTRI LEVANTE)
FANELLI ALBERTO (SPERANZA 1912 F.C.)
BIGNAMI ALVAREZ PE CALY (VECCHIO CASTAGNA QUARTO)
SIRI ROBERTO (VIRTUS DON BOSCO)
AMMONIZIONE (XI INFR)
BANCHIERI EDOARDO (CAMPESE F.B.C.)
MEAZZI LEONARDO (CAMPESE F.B.C.)
SALONI FILIPPO (RIOMAIOR 1965)
AMMONIZIONE (VIII INFR)
PIPPIA ANDREA (ONEGLIA CALCIO)
CASSINI VALENTINO (VENTIMIGLIACALCIO)
AMMONIZIONE (VII INFR)
SOMMOVIGO GIANMARCO (BOLANESE)
FERRARI LEONARDO (CADIMARE CALCIO)
OLIVERI DARIO (CAMPESE F.B.C.)
OLIVERI EMANUELE (CAMPOROSSO)
VERO GIANLUCA (DEGO CALCIO)
SOTO PESCE GINO JUAN (MULTEDO 1930)
ARRU LORENZO (POLIS. PIEVE LIGURE)
CAFIERO LORENZO (POLIS. PIEVE LIGURE)
BERTONATI GIANMARCO (RICCO LE RONDINI)
PIZZOLATO SIMONE (SCIARBO & COGO CALCIO ASD)
AMMONIZIONE (VI INFR)
BEGGIATO PIETRO (BOLANESE)
AMENDOLA TOMMASO (BORGHETTO 1968)
RECI KRISTJAN (DINAMO SANTIAGO)
LAZZONI FEDERICO (LERICI F.C.)
SEGHI LORENZO (LERICI F.C.)
RUSSO GIANLUCA (OSPEDALETTI CALCIO)
MUKAJ BREJDI (SCIARBO & COGO CALCIO ASD)
GATTI GIACOMO (SEGESTA SESTRI LEVANTE)
SICARI GIACOMO (VIRTUS DON BOSCO)
AMMONIZIONE (III INFR)
SAVONA LUCA (ALBINGAUNIA SPORT ALBENGA)
CHIAPPUCCI ANDREA (CEPARANA CALCIO)
TURCO SAMUELE (DEGO CALCIO)
CORRADI EDOARDO (G.S. GRANAROLO)
FEDORYSHYN VLADYSLAV (IRON FOX AMEGLIESE)
STILO FRANCESCO (MULTEDO 1930)
HASANAJ INDIOS (ONEGLIA CALCIO)
TAZZER MARCO (POLIS. PIEVE LIGURE)
BONDI GABRIEL (QUILIANO&VALLEGGIA)
BROZZO TOMMASO (RICCO LE RONDINI)
RIZZO SONNY (SAN FILIPPO NERI ALBENGA)
ROSSETTI STEFANO (SPERANZA 1912 F.C.)
AMMONIZIONE (II INFR)
SPINTONE ALAN (ATLETICO CASARZA LIGURE)
CUCE PIERPAOLO (CALCIO POPOLARE SPEZIA)
PASSERI PAOLO (CALCIO POPOLARE SPEZIA)
GIGLIO ANDREA (CAMPOROSSO)
ZIZZINI MARCO (CENGIO)
REBELLA FAUSTO (DEGO CALCIO)
MOLINELLI MARCO (F.C.LAVAGNA 2.0)
CAROGLIO FEDERICO (G.S. GRANAROLO)
MONTICONE ANDREA (LERICI F.C.)
COPPOLA ALEX (RABONA VIA DELLACCIAIO)
PAPINI BERTELLI STEFANO (VECCHIO CASTAGNA QUARTO)
REA ALFONSO (VENTIMIGLIACALCIO)
TOMASI LORENZO (VIRTUS DON BOSCO)
AMMONIZIONE (I INFR)
DAPRILE FABIO (ALBINGAUNIA SPORT ALBENGA)
NIDA KEVIN (ALBINGAUNIA SPORT ALBENGA)
BOTTINO NICHOLAS (ANDORA 1966)
DI BELLA ANDREA (BORGHETTO 1968)
BERNIERI RICCARDO (CEPARANA CALCIO)
SCHIANO FABRIZIO (MULTEDO 1930)
SBOLGI TOMMASO (POLIS. PIEVE LIGURE)
MUSIZZANO JACOPO (SPERANZA 1912 F.C.)
COSTA ALESSANDRO (VECCHIO CASTAGNA QUARTO)
CANGIANO DOMENICO (VIRTUS DON BOSCO)
ZUDDAS ROBERTO A. (VIRTUS DON BOSCO)
LONGO FABRIZIO (VOLTRI 87)