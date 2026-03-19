Giudice Sportivo | Eccellenza. Stoppati undici giocatori, due giornate a Dominici

GARE DEL CAMPIONATO ECCELLENZA
GARE DEL 15/ 3/2026
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
ALLENATORI
AMMONIZIONE (I INFR)
GHIO LUCA (RIVASAMBA H.C.A.)
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
PELISSA ALESSANDRO (BUSALLA CALCIO)
DOMINICI ENRICO (PIETRA LIGURE 1956)
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
MOSCA ALESSANDRO (BUSALLA CALCIO)
MEDUSEI SEBASTIANO (FEZZANESE)
SCALA MATTIA (FOOTBALL CLUB BOGLIASCO)
MARZI MATTEO (MOLASSANA BOERO A.S.D.)
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)
PACCIANI FRANCESCO (ATHLETIC CLUB ALBARO)
MAZZOLA ANDREA VINCENZO (FEZZANESE)
CARBONI CHRISTIAN (MOLASSANA BOERO A.S.D.)
VILLA DAVIDE (RIVASAMBA H.C.A.)
GALLO VALERIO (SPORTING TAGGIA SANREMO)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX INFR)
GATTULLI GIANLUCA (BUSALLA CALCIO)
ZANOLI MATTIA (CAMPOMORONE SANT OLCESE)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
PASTORINO LEONARDO (ARENZANO FOOTBALL CLUB)
ALLOCCA GIACOMO (CAMPOMORONE SANT OLCESE)
TAGLIAVACCHE LUCA (FOOTBALL GENOVA CALCIO)
BARLETTA DAVIDE (MOLASSANA BOERO A.S.D.)
AMMONIZIONE (XI INFR)
VIGNOLO FILIPPO (BUSALLA CALCIO)
AMMONIZIONE (VIII INFR)
PEIRANO LORENZO (SPORTING TAGGIA SANREMO)
AMMONIZIONE (VII INFR)
BALESTRINO SIMONE (ATHLETIC CLUB ALBARO)
CORSINI ANDREA (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)
DI LISI SIMONE (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)
AMMONIZIONE (VI INFR)
PRETI MATTEO (BUSALLA CALCIO)
BACIGALUPO GIACOMO (CAMPOMORONE SANT OLCESE)
VIETINA ALESSIO (FEZZANESE)
CAPURRO JACOPO (FOOTBALL GENOVA CALCIO)
LIPANI NICOLO (MOLASSANA BOERO A.S.D.)
MORANDO NICOLA (VOLTRESE VULTUR SSDARL)
AMMONIZIONE (III INFR)
VITTORI ANDREA (MILLESIMO CALCIO)
COLANTONIO LUCA (SPORTING TAGGIA SANREMO)
AMMONIZIONE (II INFR)
BROVIDA GABRIELE (CARCARESE)
ZUNINO ELIA (CARCARESE)
SGAMBELLURI DIEGO (FOOTBALL GENOVA CALCIO)
CAPPELLARI TOMMASO (MILLESIMO CALCIO)
NACCI ANDREA GABRIELE (MILLESIMO CALCIO)
PRUDENTE EDOARDO (PIETRA LIGURE 1956)
ALBERTO ZACCARIA ASSANE (SAN FRANCESCO LOANO)
CAVA FRANCESCO NICOL (SPORTING TAGGIA SANREMO)
LOMBARDO MATTEO (VOLTRESE VULTUR SSDARL)
AMMONIZIONE (I INFR)
BILARDI CHRISTIAN (BUSALLA CALCIO)
SCIASCIA ALESSANDRO (CARCARESE)
PARIGI NICOLO (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)
CANEVARI LUCA (MILLESIMO CALCIO)
BACIGALUPO FEDERICO (RIVASAMBA H.C.A.)
MAMONE MICHELE (SPORTING TAGGIA SANREMO)