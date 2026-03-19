Giudice Sportivo | Promozione. Multa per l'Albissole, tra i savonesi fermati Kacellari, Gaudino e Favorito

GARE DEL CAMPIONATO PROMOZIONE
GARE DEL 15/ 3/2026
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
SOCIETA'
AMMENDA
Euro 150,00 ALBISSOLE 1909
Per la condotta dei propri sostenitori che nel corso della gara lanciavano due petardi sul tdg senza provocare
conseguenze.
ALLENATORI
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
MAMBRIN MARCO (CERIALE PROGETTO CALCIO)
AMMONIZIONE (VII INFR)
PLICANTI MASSIMO (CANALETTO SEPOR)
AMMONIZIONE (I INFR)
BERLINGHIERI FRANCESCO (CERIALE PROGETTO CALCIO)
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
KACELLARI RICARD (CERIALE PROGETTO CALCIO)
Sanzione attenuata per le scuse presentate a fine gara.
DE SIMONE ANDREA (PRAESE 1945)
Sanzione attenuata per le scuse presentate a fine gara.
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
FAVORITO PIETRO (ALBISSOLE 1909)
CANEPA MIRKO (CALVARESE 1923)
(DON BOSCO SPEZIA CALCIO)
CODEGLIA EMILIANO
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (X INFR)
ERHAHON JONATHAN OMO (CA DE RISSI SG)
KACELLARI RICARD
FALSINI FILIPPO (PRAESE 1945)
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)
(CERIALE PROGETTO CALCIO)
SANTUNIONE FABIO (CANALETTO SEPOR)
GAUDINO GABRIELE (CERIALE PROGETTO CALCIO)
CARLI LUCA (FOLLO FOOTBALL CLUB)
DIELI AARON (INTERCOMUNALE BEVERINO)
MOGGIA SEBASTIANO (LEVANTO CALCIO)
CAROZZA NICOLO (SAMPIERDARENESE)
CASTAGNETO FRANCESCO (SAN DESIDERIO)
BENEDINI GIACOMO (TARROS SARZANESE SRL)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX INFR)
COLAMOREA MIKI (CA DE RISSI SG)
MENACHO GIANLUCA (CANALETTO SEPOR)
ASTEGGIANTE LEONARDO (PONTELUNGO 1949)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
MAGGIOLINI FILIPPO (A.N.P.I.SPORT E.CASASSA)
ZUPPIROLI MAXIM (ANGELO BAIARDO)
GALLO ANDREA (CERIALE PROGETTO CALCIO)
MICELI DENIS (FOLLO FOOTBALL CLUB)
LUFRANO CRISTIAN (INTERCOMUNALE BEVERINO)
TOBIA ALESSIO (LEGINO 1910)
VARSI RICCARDO (LEVANTO CALCIO)
DELFINO ENRICO (PONTELUNGO 1949)
AMANDOLESI ANDREA (SAMMARGHERITESE 1903)
BRUNI GIACOMO (SAMPIERDARENESE)
SIVORI FILIPPO (SANTERENZINA)
CRUDELI MATTEO AGOSTINO (SERRA RICCO 1971)
AMMONIZIONE (XII INFR)
SANGUINETI ANDREA (CAPERANESE 2015)
VACCAREZZA ALBERTO (SAMMARGHERITESE 1903)
RANASINGHE SAMUELE (SAN CIPRIANO)
AMMONIZIONE (XI INFR)
BIANCATO MATTEO (LITTLE CLUB JAMES)
FIORUCCI ALESSIO (PRAESE 1945)
AMMONIZIONE (VIII INFR)
PITTALUGA ALESSANDRO (A.N.P.I.SPORT E.CASASSA)
AMMONIZIONE (VII INFR)
GAMBINO STEFANO (CANALETTO SEPOR)
GABRIELLI MIRKO (FOLLO FOOTBALL CLUB)
MACCIO LORENZO (MASONE)
CANOVI DAVIDE (PRAESE 1945)
PITTALUGA VICTOR RAUL (SAMPIERDARENESE)
REPETTO ALBERTO (SAN DESIDERIO)
GUZZONI GIACOMO (SANTERENZINA)
AMMONIZIONE (VI INFR)
GERARDI MATTIA (CA DE RISSI SG)
CUNEO SIMONE (CALVARESE 1923)
PIANA MATTEO (LEGINO 1910)
GUELFI NICOLA (LEVANTO CALCIO)
CHIARABINI MIRKO (PRAESE 1945)
CHIRIACO MATTIA (PRAESE 1945)
AMMONIZIONE (III INFR)
DE LORENZO MATTEO (ANGELO BAIARDO)
FERRARO FILIPPO (BAIA ALASSIO AUXILIUM)
LUPO ALESSANDRO (CAPERANESE 2015)
BELUFFI LUCA (CERIALE PROGETTO CALCIO)
MENAPACE THOMAS (FOLLO FOOTBALL CLUB)
RAIMONDI EDOARDO (FOLLO FOOTBALL CLUB)
BARILARI LORENZO (LEVANTO CALCIO)
GALLOTTI LORENZO (SAMMARGHERITESE 1903)
ANDRE DANIEL (SAN DESIDERIO)
AMMONIZIONE (II INFR)
MATTIA GABRIEL (A.N.P.I.SPORT E.CASASSA)
MIRANDA SORVILLO RAFFAELE (CERIALE PROGETTO CALCIO)
SALATI ANDREA (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)
MONTE WILLIAM (LEGINO 1910)
MORIELLI RICCARDO (LEGINO 1910)
BENETTINI LEONARDO (MAGRA AZZURRI)
PAITA ELIA (MAGRA AZZURRI)
COVA FERRANDO ANDREA (PRAESE 1945)
TOME LUCA (SAMMARGHERITESE 1903)
SANGUINETTI NICOLA (SANTERENZINA)
OROFINO PIETRO (SERRA RICCO 1971)
CAVAZZONI DAVIDE (TARROS SARZANESE SRL)
(TARROS SARZANESE SRL)
DELL AMICO FILIPPO
AMMONIZIONE (I INFR)
FRANCO ROBERTO (CERIALE PROGETTO CALCIO)
TRAVERSO NICOLO (SAN DESIDERIO)
BORZONE FRANCESCO (SERRA RICCO 1971)
FORTUNA MANUEL (SERRA RICCO 1971)