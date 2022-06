Calcio, Albenga. Anche il Settore Giovanile protesta contro la società: "Sei mesi di volontariato, siamo inermi"

Dopo le rimostranze dei tifosi, anche dall'interno dei quadri tecnici dell'Albenga si è levata la protesta nei confronti dei vertici societari.

A farlo è stato il Settore Giovanile bianconero in blocco, pronto a firmare una nota comune pubblicata nel corso della mattinata odierna.

Il comunicato:

"L'intero settore giovanile comprensivo della squadra Femminile e della Juniores dell'Albenga Calcio, dato l'assoluto silenzio di una qualsiasi figura ai vertici della società nonostante i numerosi risultati ottenuti, desidera autocongratularsi per l'annata straordinaria appena conclusa e ringraziare chi da agosto fino ad ora è rimasto, nonostante tutto, sempre costantemente sul pezzo.





Un grazie che inizia dall'efficace lavoro in segreteria seguito dalla fondamentale presenza al campo ogni giorno di tutta la famiglia Gastaldi assieme agli indispensabili Alessandro e Gabriele Patrucco.





Un ringraziamento va anche a tutti i dirigenti/genitori/accompagnatori sempre preziosi e sempre disponibili per mister e ragazzi e per manifestazioni che si svolgono all'interno della struttura (tornei ad esempio).

Un grazie lo inviamo al punto di riferimento importante per tutti noi qual e' stato Andrea Mei (poi rimpiazzato da Cosimo Nuzzo), un grazie particolare va ai ragazzi della Prima Squadra Fabio Gibilaro e Joel Anich (raggiunti poi anche dai Gemelli Graziani) per il preziosissimo aiuto che hanno dato al ragazzi di ogni leva ritrovandoseli poi al Riva la domenica a fare il tifo per loro.





Il valore tecnico e soprattutto umano di tutti gli allenatori (due per squadra) l'ha fatta pero' da padrone.





Sono state superate delle difficoltà iniziali ma si e' proseguiti costantemente in continua crescita sia organizzativa che tecnica.





Numeri, comportamenti e soprattutto risultati ottenuti ne danno riprova.





Tutte queste componenti hanno creato, all'interno dello stesso ambiente settore giovanile, un gruppo di lavoro estremamente coeso ed affiatato, divertente ma allo stesso tempo serio e preciso integrato e completato poi dai vari gruppi di ragazzi di ogni leva (alcuni raddoppiati come numero) davvero fantastici!!





Nonostante il "volontariato" che per tutti noi dura da 7 mesi (ora sceso a 6 solo grazie ai tornei al Riva autogestiti) e nonostante al nostro responsabile tecnico Andrea Caverzan gli sia già stata comunicata dalla societa' da diverse settimane la non riconferma per la prossima stagione (con grande dispiacere da parte di tutti), l'intero gruppo Albenga Settore Giovanile e Femminile sopra citato, sta' portando comunque fino alla conclusione della stagione tutti i propri tesserati con grande professionalità, impegno,dedizione e sacrificio (anche economico).





Non averlo fatto sarebbe equivalso a mandare in fumo il lavoro svolto per mesi; fermarsi qualche mese fa dopo l'ennesima scadenza o promessa non mantenuta, sarebbe significato dilapidare il bene piu' prezioso di questa societa'.





Il senso di appartenenza e di responsabilità per i ragazzi/ragazze e per questa piazza pero', ha prevalso oltre ogni cosa. Ora pero' il tempo dei discorsi e' finito.





La programmazione per la stagione successiva per tutte le squadre è già iniziata mentre noi siamo completamente fermi e inermi senza sapere nulla del nostro futuro e di conseguenza di quello dei ragazzi/ragazze.





Inevitabilmente anche qualche anello forte della catena inizia a staccarsi. Per salvare il lavoro dell'annata di noi tutti, ma soprattutto perchè legati noi tutti a questi colori, ci auguriamo che in brevissimo tempo si faccia chiarezza e ci possano essere dei cambiamenti radicali in seno alla società perche' nelle condizioni di quest'anno con grande amarezza diciamo, che non sarebbe per noi più possibile nemmeno iniziare.





Forza Albenga sempre!





Il settore giovanile al completo"