Calciomercato. Rumor sulle genovesi. Zunino a un passo dal Serra Riccò, Campomorone "forte" su Chiarabini

Osservare le mosse delle rivali genovesi sarà davvero importante per le squadre ponentine per calibrare al meglio la propria campagna acquisti, ovviamente in rapporto alle proprie ambizioni.

Dal capoluogo regionale qualche indiscrezione interessante sta iniziando a filtrare, come il forte interessamento del Serra Riccò per l'ex attaccante del Pietra Ligure, nell'ultima stagione al Rapallo Rivarolese.

Un bel colpo per i gialloblu di mister Repetti, confermatissimo alla guida della Prima Squadra, e un chiaro segnale di rinnovate ambizioni di promozione in Eccellenza.

Il massimo campionato regionale ritroverà invece il Campomorone, dove all'interno del settore offensivo rossoblu potrebbe far parte un altro ex Rapallo (e anche Vado): Mirko Chiarabini.