Pirates Savona. Le semifinali partono al meglio, secco 43-o alle Aquile Ferrara

Un domenica storica per la franchigia albisolese/savonese che era chiamata al suo primo quarto di finale nel campionato di seconda divisione nazionale che mai aveva affrontato prima d’ora. Una vittoria ottenuta con determinazione e con una condotta di gara disciplinata e attenta.

Le Aquile Ferrara, squadra giovane che ha un futuro roseo davanti a se’, ha compreso sin dalle battute iniziale del match, che era troppo forte la voglia e la determinazione dei pirati per poterli minimamente impensierire e contrastare. Al Pirates field di Luceto , le squadre venivano accolte da un clima non certo favorevole, con un vento gelido che sferzava sia il campo che gli spalti gremiti da un centinaio di irriducibili fans Pirates. Coin toss e palla alle Aquile. Primo drive estense e nulla di fatto con la difesa ligure attenta a chiudere ogni varco. Punt , calcio di allontanamento, molto brutto che fa ripartire l’attacco pirata, oggi in completo bianco, in posizione favorevole. Due primi down consecutivi ed e’il #44 Davide Leoni che viola la end zone estense. Trasformazione tra i pali.

PIRATES 7- AQUILE 0

Nella successiva ripartenza l’attacco ferrarese combina il pasticcio. Fumble ricoperto e riconquistato ma, purtroppo per loro, ad una yards dalla loro end zone. La linea di difesa pirata “ The Black Wall”, completa l’opera con una safety del # 69 Meri Dervishi.

PIRATES 9 – AQUILE 0

Come da regolamento, dopo una safety la palla viene riconsegnata alla squadra autrice della segnatura. Ancora quindi i pirati in attacco. Macinano yards e campo, ma un eccesso di confidenza non gli permette di incrementare ulteriormente il vantaggio con un pass droppato in endzone dal ricevitore ligure.

Il secondo quarto si riapre con lo stesso copione. Pirates in avanti e le Aquile a cercare di limitare i danni. Altro bel drive savonese, che si conclude con un field goal. Ai piu e’ sembrato tra i pali ma gli arbitri, ben piazzati, decretano la palla fuori dai pali. Ma lo scampato pericolo dura una manciata di secondi. Rientra l’attacco estense che si fa subito intercettare dal #2 Stefano Raffaelli che riporta l’ovale in end zone. Il vento fa nuovamente i dispetti e la trasformazione esce di lato.

PIRATES 15 – AQUILE 0

Le Aquile sono completamente stordite. Non riescono ad imbastire una minima reazione. Ancora una volta vanno al punt. La offense ligure riparte, guadagna yards su yards ed e’ il #1 Federico Burato, oggi MVP che entra in end zone. Trasformazione tra i pali.

PIRATES 22 – AQUILE 0

Fine primo tempo. Nel secondo tempo ci si aspettava una reazione degli estensi, ma questa non arriva. Anzi, sono ancora i Pirates che incrementano il vantaggio con le mete di #44 Davide Leoni su corsa, #89 Luca Parodi su pass di # 1 Burato, #27 Fabrizio Longato su corsa, tutte trasformate puntualmente da #2 Stefano Raffaelli. Fine partita.

PIRATES 43 – AQUILE 0

Una partita a senso unico che ha visto i pirati dominare il team avversario per tutta la durata del match . Onore comunque alle Aquile che sono un team giovane con delle belle individualita’ e che sicuramente sapranno far parlare di loro nel prossimo futuro. Ora i Pirates sono attesi a Vedano Olona dove la locale squadra di casa degli Skorpions fara’ di tutto per contendere ai liguri l’accesso alla finale di Milano. I lombardi sono una squadra candidata al titolo insieme al team piemontese dei Giaguari e tutti gli addetti ai lavori hanno pronosticato, ad inizio campionato, questa finale. I lombardi hanno un attacco superlativo con Riccardo Crosta in cabina di regia e con una difesa molto fisica e veloce. Sara’ certamente una battaglia , come da tradizione pirata.

Appuntamento Sabato 11 Giugno a Vedano Olona alle ore 18,30 , anche con diretta streaming sul canale Skorpions Tv.