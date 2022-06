Calciomercato, Vado. Settimana calda per i primi arrivi, Aperi ai saluti

Sebastiano Aperi ha rappresentato un po' il simbolo dell'annata positiva che ha vissuto il Vado nella stagione 2021/2022.

L'attaccante catanese ha infatti saputo alzare il proprio livello di gioco giornata dopo giornata, rendendosi protagonista di un percorso continuo e ricco di soddisfazioni.

Mister Solari lo aveva ribadito a più riprese dopo i primi incontri ufficiali: "Non concepisco come nella sua carriera abbia realizzato così poche reti", ma con le 16 marcature realizzate in stagione (record personale) i frutti del buon lavoro compiuto allenamento dopo allenamento sono stati evidentemente raccolti.

Difficile però aspettarsi la permanenza al Chittolina. La carta d'identità (il bomber è nato nel 1992) in tandem con le reti realizzate stanno spingendo il giocatore a raccogliere uno degli ultimi contratti importanti della propria carriera; cifre al di sopra dei limiti imposti dal budget rossoblu.

Chi dovrebbe rimanere all'interno del fronte offensivo vadese è invece Andrea Galvanio, arrivato nella scorsa sessione invernale.

Buone possibilità di permanenza anche per il portiere Cirillo e i difensori Tinti e Casazza.

Da valutare le posizioni Anselmo e Cattaneo. Probabili invece i saluti per il centrocampista Giuseppe Giuffrida, attenzionato da diversi club di C.