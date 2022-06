Calcio, Albenga. La Gradinata Sud pone l'ultimatum: "Cessione a Marinelli o chi di dovere ci dovrà dare delle risposte"

Negli ultimi giorni non sono emerse particolari novità in merito alla trattativa di cessione dell'Albenga dalla famiglia Colla a Simone Marinelli.

Una brace sotto la cenere che si è trasformata in fiamma incandescente a seguito del comunicato emanato nel tardo pomeriggio dalla Gradinata Sud.

"Fino ad oggi non ci eravamo mai espressi in merito se non per il comunicato di qualche settimana fa, - si legge nella nota - ma ora iniziamo ad alzare la voce riguardo la complicata situazione che sta interessando la nostra amata Albenga Calcio.

Ora non ce ne staremo più con le mani in mano e l'ultimatum - sottolineano gli ultras - a questo punto lo diamo noi senza tanti giri di parole, o la trattativa di cessione a Marinelli va in porto senza tante altre chiacchere e senza finti ostacoli oppure chi di dovere ci dovrà dare delle risposte faccia a faccia e non ci sarà bisogno di scritte sui muri o atti di vandalismo perché noi non siamo così ma andremo a cercare di persona i diretti interessati.