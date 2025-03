Calciomercato. Gli arrivi del Celle Varazze non si fermano mai: in biancoblu anche Philip Serpe, ex di Genoa e Rimini

Riguardando i tabellini della scorsa settimana è emerso un nuovo profilo all'interno della rosa del Celle Varazze.

Per gli addetti ai lavori infatti il nome di Philip Serpe non risulta essere affatto banale.

Il difensore centrale ha infatti militato nei settori giovanili di Genova, Alessandria e Spezia, per poi sbarcare al Rimini in Serie C e al Villa Valle in Serie D.

Ora la nuova esperienza con la capolista dell'Eccellenza Ligure, dopo il blitz del ds Barletta, per puntellare ulteriormente l'organico a disposizione di mister Pisano con un centrale di struttura.