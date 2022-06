Calcio, Soccer Borghetto. Ad Antonio Staltari l'area tecnica biancorossa. Il presidente Ferrara: "E' tempo di creare il nostro settore giovanile"

Ristrutturare i quadri tecnici e, soprattutto, piantare il primo seme in ottica settore giovanile, è diventata un'esigenza ormai inderogabile per il Soccer Borghetto.

Dopo l'inserimento in società di Matteo Lugano, ieri la società del presidente Ferrara ha annunciato l'ingresso di Antonio Staltari, nuovo responsabile dell'area tecnica biancorossa e soprattutto ex coordinatore del settore giovanile della Loanesi.

"Proprio questa carica che ha ricoperto in rossoblu - ha sottolineato il presidente Andrea Ferrara - sarà centrale nel prossimo futuro. Iniziare a strutturare un nostro settore giovanile è un'urgenza non più derogabile per il Soccer Borghetto.

Sia con Staltari che con Lugano iniziamo a muoverci in quest'ottica, ponendo le fondamenta per il nostro vivaio".