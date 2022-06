Calciomercato, Cairese. Ecco l'ufficialità di Nonnis: "Bentornato a casa!"

Il comunicato:

L'A.S.D. Cairese 1919 comunica il ritorno ufficiale, in gialloblù, del difensore, classe 1994, Nicholas Nonnis, in forza all'Aurora Calcio nelle ultime stagioni. Autore di oltre 140 presenze con la nostra maglia, suddivise tra Promozione ed Eccellenza, la sua corsa, la sua esperienza e la sua qualità sulla fascia sinistra risulteranno, sicuramente, molto importanti per mister Diego Alessi e per i suoi "nuovi" compagni.

Queste le sue parole al ritorno in gialloblù: "Sono molto contento della mia scelta, innanzitutto, perché, grazie ad essa, mi viene data la possibilità di poter giocare nuovamente in Eccellenza, in cui ci sono sicuramente meno defezioni e meno problematiche, normali in altre categorie. Ho, inoltre, avuto l'appoggio del mister e della società, i quali mi hanno convinto ad accettare la proposta, configurandomi come elemento importante della squadra. Voglio, sicuramente, giocare le mie carte fino in fondo, dimostrando di poter ancora essere importante a questo livello. La breve esperienza che ho avuto nella stagione 2021/22, quando sono ritornato nel mercato di Gennaio, mi ha portato a conoscere alcuni dei giovani con cui lavorerò quest'anno, ed è stato molto bello constatare quanto questi ragazzi siano vogliosi, volenterosi e seri, qualità che ora, forse, sono più difficili da ritrovare in chi gioca a calcio. Cercherò di dare loro il maggior contributo possibile con l'esperienza che ho accumulato in questi anni e sono sicuro di ottenere quei feedback positivi che avevo riscontrato l'anno scorso. Darò il massimo in tutte le partite."