Calcio, Finale. Alle 18:00 la presentazione di mister Buttu

Direttore sportivo e tecnico rimarranno gli stessi, ma inevitabilmente sarà un Finale pronto a presentare una pelle diversa per la stagione 2022/2023.

Viviano Rolando e Pietro Buttu sono già all'opera per la costruzione del nuovo organico, ma c'è curiosità nel capire se qualche dettaglio in più emergerà nella conferenza stampa di presentazione del mister fissata per le 18:00 al "Felice Borel".

Un buon numero di giocatori è dato infatti in uscita dalla società di Via Brunenghi e soprattutto sul settore offensivo è atteso un numero non indifferente di volti nuovi.

Tanti dettagli di un quadro più ampio da scoprire, così come le motivazioni che hanno spinto il tecnico ingauno a rimanere in giallorosso, nonostante le numerosi voci che lo hanno coinvolto in prima persona nelle scorse settimane.

Non resta quindi che attendere ancora qualche ora e il primo vernissage della nuova stagione finalese.