Calcio, Finale. Buttu suona la sveglia: "Sento disaffezione attorno al club, nessuno come noi negli ultimi anni!" (VIDEO)

Sono stati tanti e molteplici i temi trattati in conferenza stampa da Pietro Buttu nel giorno della conferenza per la riconferma alla guida del Finale.

Il tecnico, affiancato dal presidente Candido Cappa e dal direttore sportivo Viviano Rolando, ha sottolineato la necessità di dare nuova linfa a tutto il club, attorno al quale si è sparsa una certa disaffezione soprattutto nel periodo post covid.

Un passaggio il mister lo ha dedicato anche al mercato, commentando la partenza di Porta e le voci su un possibile approdo alla Cairese di Fabbri e Galli.

Non è mancato nemmeno l'intervento dell'assessore al bilancio, Franco De Sciora, pronto a confermare l'impegno dell'amministrazione per ridare lustro a un Felice Borel in condizioni poco degne.

La conferenza: