Calciomercato, Ligorna. Continuano le conferme savonesi, mister Roselli avrà anche Luca Donaggio

Dopo il rinnovo di Botta e Scannapieco è il turno della conferma di uno dei perni dell’attacco biancoblù durante la passata stagione: Luca Donaggio. L’ariete sarà ancora al centro dell’attacco del Ligorna durante questa stagione.

Classe ’97, l’attaccante scuola Genoa si è contraddistinto nelle ultime stagioni con le maglie di Vado, Imperia e Ligorna. In maglia rossoblù nel recente passato un campionato di Eccellenza da protagonista impreziosito da 19 reti e dalla promozione del Vado in Serie D. In due delle ultime tre stagioni invece esperienza importante all’Imperia, prima in Eccellenza e poi in Serie D, campionato nel quale ha chiuso con 12 goal in 33 partite nel 2020/21. Durante la passata stagione il suo apporto è stato determinante alla causa del Ligorna grazie alle sette marcature siglate con doppietta nella decisiva vittoria contro la Sanremese.

Queste le parole di Luca Donaggio: «Sono molto contento di aver trovato un accordo anche quest’anno perché qua sto veramente bene, ho trovato belle persone e un Presidente che tutti vorrebbero avere».

Per Luca dunque seconda stagione in Biancoblù con l’augurio che sia un campionato ricco di soddisfazioni, sia personali sia di squadra.