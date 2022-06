Softball. Bilancio in equilibrio per le ragazze dello Star Cairo contro le Avigliana Bees

Una sconfitta e una vittoria per le ragazze dello Star Cairo, impegnate sul diamante di Via XXV Aprile contro la squadra dell’Avigliana Bees.

Gara 1 :Partenza in salita per lo Star che si trova in svantaggio alla prima ripresa per 2 a 0, e fa fatica a riprendersi, le mazze torinesi colpiscono bene e qualche errore difensivo di troppo permette all’Avigliana di rimanere sempre in vantaggio e chiudere la partita 13 a 11.