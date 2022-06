Calciomercato. Conferma per quattro per il Ceriale: ecco Fantoni, Rocca, Bonifazio e Hamati

Destro e Sinistro e un motore al posto delle gambe. Quanti difensori ha fatto impazzire Hamati in questa stagione macinando chilometri sulla fascia laterale? Il nostro Arturito (2001) è il giocatore che più ha impressionato negli ultimi mesi per il suo percorso di crescita e la fisicità. Siamo sicuri che il suo processo di maturità calcistica non sia ancora terminato e sarà in grado di rivelarsi una pedina preziosa nelle mani di Mister Brignoli.