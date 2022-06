Calcio, Serie D. Il Chisola ce l'ha fatta, superata in finale L'Aquila. Nuova trasferta in Piemonte per le liguri

Grazie al pareggio nella gara di ritorno, il Chisola ha saputo conquistare la promozione in Serie D.

Dopo aver eliminato il Taggia, la squadra di Vinovo ha avuto la meglio su una big come l'Aquila, vincendo 2-0 nel match di andata in Abruzzo, il team di Vinovo ha pareggiato 1-1 tra le mura amiche, garantendosi così l'approdo in quarta serie.

Qualche minuto di apprensione c'è stato dopo il gol ospite, ma il rigore di Negro ha innescato la festa per la società torinese.

Si allarga quindi il parco delle trasferte nell'hinterland del capoluogo piemontese, ricordando anche la promozione del Pinerolo.