Calcio, Veloce. Un poker di acquisti già in ghiaccio, ma la prima ufficialità è la permanenza di capitan Vallerga

E' una Veloce che di per sè è già a buon punto della propria campagna di rafforzamento. Le idee in casa granata per il prossimo campionato di Prima Categoria appaiono infatti sufficientemente chiare come conferma mister Ermanno Frumento.

"Quattro - cinque acquisti li abbiamo già definiti - commenta il tecnico - ma aspettiamo ovviamente il primo di luglio per poterli iniziare a ufficializzare. A oggi posso però dire che la prima ufficialità riguarda la conferma del nostro capitano: Daniele Vallerga.

Ripartire da lui rappresenta il miglior segnale, in vista di una stagione che vuole essere di riscatto dopo l'ultima retrocessione".