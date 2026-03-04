Calcio | Movimento ligure in lutto, è morto Rosario "Sarin" Di Vincenzo, il ricordo di Regione Liguria

Addio a Rosario 'Sarìn' Di Vincenzo, storico portiere genovese che in Liguria ha indossato le maglie di Genoa, Sampdoria, Entella e Imperia. In Serie A ha conquistato una Coppa dei Campioni e due scudetti con l’Inter, scrivendo pagine importanti della sua carriera ai massimi livelli del calcio italiano.

Dopo il ritiro ha continuato a dedicarsi con passione alla crescita sportiva delle nuove generazioni, trasmettendo i valori autentici dello sport e allenando per anni sia a livello professionistico che nelle formazioni giovanili del territorio. Alla sua famiglia e ai suoi amici vanno le più sentite condoglianze da parte della Giunta regionale”.



Con queste parole il vicepresidente della Regione Liguria con delega allo Sport Simona Ferro ricorda l’ex calciatore Rosario Di Vincenzo, scomparso in queste ore all’età di 84 anni.