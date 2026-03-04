Calcio femminile | Il Vado aspetta la Samp in finale, Nadia Galliano e Sabrina Traina: "Un grande orgoglio, specchio della crescita del nostro movimento"

C'è aria di grande attesa e legittimo orgoglio in casa rossoblù. Il Vado Femminile si prepara a vivere uno dei momenti più alti della sua stagione: la Finale di Coppa Italia d'Eccellenza. L'appuntamento è fissato per domenica 8 marzo, alle ore 15:00, nella cornice dello stadio "Casalino" di Cogoleto.

A rendere l'atmosfera ancora più elettrizzante è l'avversaria di turno, la Sampdoria.

Sabrina Traina, Direttrice del settore femminile, e Nadia Galliano, Responsabile tecnico, hanno espresso tutta la loro soddisfazione per il traguardo raggiunto:

"Siamo davvero emozionate di poter giocare contro una squadra fortissima come la Sampdoria; affrontare una realtà di questo livello ci fa onore. Siamo un gruppo ambizioso: abbiamo una grande voglia di imparare, ma allo stesso tempo scenderemo in campo con l'obiettivo di vincere.

Nel nostro percorso abbiamo dimostrato un coraggio non comune nel lanciare i giovani talenti, come confermano l'esordio di un portiere classe 2010 e l'inserimento in prima squadra di due ragazze del 2011. La prima squadra è infatti la punta dell'iceberg di un vivaio in fermento, a partire dalla Juniores, dove contiamo su un gruppo di 18 ragazze sotto leva che rappresentano un vero e proprio bacino d'utenza interno, in cui la competizione sana spinge ognuna a lottare per il posto.

Rivendichiamo con orgoglio la nostra partecipazione a tutti i campionati giovanili, dai Pulcini agli Esordienti, fino alle otto bambine dei Piccoli Amici che iniziano ora il loro percorso. Domenica a Cogoleto non sarà solo una finale, ma la festa di tutto il nostro movimento. Sempre e solo Forza Vado!"