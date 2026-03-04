Calcio | Gol olimpico per Hublina, il Pallare batte il Mallare e torna in zona playoff

Seconda vittoria consecutiva in trasferta per il Pallare, che dopo il successo a Murialdo e il pareggio contro il Sassello è riuscito a espugnare anche il campo del Mallare.

A decidere la partita è stato Andreja Hubina: a colpire, però, non è stata tanto la rete del centrocampista classe 1995 — abituato a segnare con regolarità — quanto il modo in cui è arrivata.

Hubina ha infatti realizzato il "gol olimpico", infilando la porta dei Lupi direttamente da calcio d’angolo.

Un gol tanto spettacolare quanto prezioso, che permette ai biancoblù di scavalcare la Priamar e rientrare in zona playoff.



MALLARE: Kadrija, Fiori, Brovida, Franco, Grosso, Pistone, Capici, Oliveri, Kadrija, De Luca, Marouf Alaza.

A disposizione: Shero, Branchetti, Carbini, Grenno, Esposito, Bastoni, Siri, Marenco.

Allenatore: Fiori



PALLARE: Piantelli, Ferretti, Sanna, Boudali, Siri, Briano, Ahmed, Ormenisan, Gomes De Pina, Hublina, Bellomia.

A disposizione: Botta, Borkovic, Diop, Amato, Di Gregorio, Gaudino, Raimondo, Tagliero.

Allenatore: Bagnasco