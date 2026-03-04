Calcio | Genoa. Operato Joi Nuredini, ricostruito il legamento crociato dell'attaccante albissolese

Sono arrivate buone notizie nel corso del pomeriggio da Milano, dove è stato ricostruito il legamento crociato di Joi Nuredini

L'operazione subìta dal giovane attaccante albissolese ha avuto esito positivo, tanto che a breve inizierà l'iter di riabilitazione.



La nota del Genoa:

"Joi Nuredini è stato sottoposto in data odierna presso l’istituto IRCSS Humanitas di Milano a intervento chirurgico per la ricostruzione del legamento crociato anteriore destro. L’intervento è perfettamente riuscito e il giocatore nei prossimi giorni inizierà il percorso riabilitativo".