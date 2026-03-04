Calcio | Serie D. Biellese - Celle Varazze in posticipo serale, il match del "Pozzo - La Marmora" alle 20:30

La sfida tra Biellese e Celle Varazze, valida per la 27ª giornata di Serie D, ha subito una variazione di programma. Inizialmente prevista per il pomeriggio di domenica 15 marzo, la gara è stata posticipata alle ore 20:30 nella cornice dello stadio “Pozzo-La Marmora”.

Il cambio d'orario è legato alla concomitanza con l'incontro di Serie A femminile tra Juventus Women e Milan, fissato nell'impianto bianconero nel corso del pomeriggio.

L'inedita collocazione in notturna rappresenterà un test importante per la Biellese davanti al proprio pubblico, mentre il Celle Varazze cercherà di ottenere punti preziosi in trasferta per la propria rincorsa salvezza.