Sanremo: la giunta dà l’ok al progetto da 550 mila euro per un nuovo manto in erba sintetica a Pian di Poma

Il campo di Pian di Poma è pronto per una nuova vita. La giunta matuziana ha dato l’ok al progetto esecutivo per un nuovo manto in erba sintetica come richiesto dalla Lega Nazionale Dilettanti dopo il sopralluogo del maggio 2021 durante il quale sono state evidenziate alcune lavorazioni necessari per l’omologazione della struttura.

Un maxi investimento da 550 mila euro finanziato grazie all’avanzo vincolato Rai e che permetterà alle società sportive della zona di usufruire di un campo moderno e adeguato. Anche la Sanremese potrà avere un campo da allenamento a pochi chilometri dal ‘Comunale’.

Dopo la votazione della giunta il progetto per il campo di Pian di Poma è stato inserito nel piano triennale delle opere pubbliche 2022/2024 nell’annualità 2022.