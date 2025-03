In arrivo dalla Regione 322 mila euro per l'adeguamento del Ruffinengo di Legino, approvato anche un impianto zip line a Roccavignale

Ammonta a 460 mila euro il costo dei lavori che permetteranno la riqualificazione del "Fiorenzo Ruffinengo" di Legino. Una fetta importante della somma necessaria per adeguare l'impianto alle normative federali arriverà dal Fondo strategico regionale, con un contributo di 322 mila euro.

Tra gli interventi deliberati dalla Regione, come ribadito dall'assessore Simona Ferro, anche il nuovo impianto a fune, dedicato agli appassionato del mondo outdoor, di Roccavignale.



La nota regionale:

Sei Comuni liguri in provincia di Genova e Savona riceveranno contributi da Regione Liguria per riqualificare impianti sportivi già esistenti o per costruirne nuovi. Si tratta di Cicagna, Cogoleto, Sori, Masone (GE), Savona (località Legino) e Roccavignale (SV).

“Con il Fondo strategico regionale finanziamo sei interventi in provincia di Genova e Savona per un valore complessivo di 3,2 milioni di euro – spiega l’assessore Simona Ferro. – L’impegno di Regione Liguria è di circa 2,2 milioni. Si tratta della prima parte di un investimento triennale da circa 12 milioni che porterà alla riqualificazione oltre quindici impianti sportivi. Nel 2025 la Liguria è Regione Europea dello Sport, un riconoscimento che ci è stato assegnato anche in virtù della nostra particolare attenzione all’impiantistica del territorio. È fondamentale che tutti i cittadini siano messi nelle condizioni di praticare attività in strutture moderne e sicure”.



Questi, nel dettaglio, gli interventi finanziati:

•⁠ ⁠Comune di Cicagna (GE), località Monleone: lavori di adeguamento alle norme FIGC e messa a norma del campo sportivo “R. Piombo” per un importo complessivo di spesa pari a 537 mila euro, di cui 376 mila euro dal Fondo strategico regionale;

•⁠ ⁠Comune di Cogoleto (GE), località Molinetto: lavori di adeguamento alle norme FIGC del campo sportivo “G. Maggio” per un importo complessivo di spesa pari a 671 mila euro, di cui 469 mila euro dal Fondo strategico regionale;

•⁠ ⁠Comune di Sori (GE): completamento del campo polivalente ricadente all'interno del P.P. Area Vaccari per un importo complessivo di spesa pari a 250 mila euro, di cui 175 mila euro dal Fondo strategico regionale;

•⁠ ⁠Impianto sportivo comunale “Gino Maccio”, Comune di Masone: interventi di riqualificazione per un importo complessivo di spesa pari a 700 mila euro, di cui 490 mila euro dal Fondo strategico regionale;

•⁠ ⁠Comune di Roccavignale (SV): realizzazione di un impianto a fune per fini ludico / sportivi (tipo zip line) tra le località Poggio e Gere per un importo complessivo di spesa pari a 625 mila euro, di cui 438 mila euro dal Fondo strategico regionale;

•⁠ ⁠Comune di Savona, località Legino: adeguamento alle norme FIGC del campo di calcio comunale “Ruffinengo”, per un importo complessivo di spesa pari a 460 mila euro, di cui 322 mila euro dal Fondo strategico regionale.