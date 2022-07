Pallanuoto, Under 18: la RN Savona è a Monterotondo, domani partono le finali scudetto

Prenderà il via domani pomeriggio, domenica 3 luglio, la Finale del Campionato Nazionale Under 18 di Pallanuoto che si disputerà nella piscina Stadio del Nuoto a Monterotondo (Roma). Le otto finaliste sono state suddivise in due gironi. La Carige R.N. Savona è stata inserita nel Girone 2 insieme a Iren Genova Quinto, San Mauro e Roma Vis Nova. Il Girone 1 è invece composto da Pro Recco, A.N. Brescia, Acquachiara ATI 2000 e C.N. Posillipo.

Di seguito il programma completo della Finale.

Domenica 3 luglio:

ore 14,00 Riunione Tecnica

ore 18,15 Cerimonia di Apertura

ore 16,00 Pro Recco – A.N. Brescia

ore 17,15 Acquachiara ATI 2000 – C.N. Posillipo

ore 18,45 Roma Vis Nova – Carige R.N. Savona

Lunedì 4 luglio:

ore 09,00 C.N. Posillipo – Pro Recco

ore 10,15 A.N. Brescia – Acquachiara ATI 2000

ore 11,30 Carige R.N. Savona – Iren Genova Quinto

ore 12,45 San Mauro – Roma Vis Nova

ore 16,00 C.N. Posillipo – A.N. Brescia

ore 17,15 Acquachiara ATI 2000 – Pro Recco

ore 18,30 Carige R.N. Savona – San Mauro

ore 19,45 Roma Vis Nova – Iren Genova Quinto

Martedì 5 luglio:

ore 10,00 QF1 2^ Girone 1 – 3^ Girone 2

ore 11,15 QF2 2^ Girone 2 – 3^ Girone 1

ore 16,00 SF1 Perdente QF1 – 4^ Class. Girone 1

ore 17,15 SF2 Perdente QF2 – 4^ Class. Girone 2

ore 18,30 SF3 1^ Class. Girone 2 – Vincente QF1

ore 19,45 SF4 1^ Class. Girone 1 – Vincente QF2

Mercoledì 6 luglio:

ore 09,00 Finale 7°/8° posto Perdente SF1 – Perdente SF2

ore 10,15 Finale 5°/6° posto Vincente SF1 – Vincente SF2

ore 11,30 Finale 3°/4° posto Perdente SF3 – Perdente SF4

ore 12,45 Finale 1°/2° posto Vincente SF3 – Vincente SF4

La formazione della Carige R.N. Savona, allenata da Didieu Cavallera, è composta da: Manuel Arco, Matteo Bragantini, Alessandro Caprioli, Tommaso Cora, Gabriel De Vincenti, Davide Ferrari, Nicolò Franzoni, Filippo Galleano, Andrea Gastaldello, Samuele Giordano, Lorenzo Mantovani, Riccardo Rossi, Andrea Turazzini, Andrea Urbinati, Jason Valenza.