Calciomercato, Savona. Divine Fonjock può restare in biancoblu

Dopo la sconfitta nei playoff con la Campese, l'ultimo treno per il Savona per provare a rimanere in corsa per il salto in Promozione, sembrava che la rivoluzione in casa biancoblu dovesse essere totale.

Più di un senatore invece rimarrà all'interno dell'organico di mister Girgenti e tra di essi pare esserci spazio anche Divine Fonjock.

Il centrocampista non ha vissuto certamente una delle sue migliori stagioni con la maglia degli Striscioni, ma pare che i margini per la sua permanenza siano tutt'altro che ridotti.