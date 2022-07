Calciomercato, Sanremese. Dal Benevento arriva il portiere Clemente Tartaro

Il comunicato:

La Sanremese Calcio comunica di essersi assicurata le prestazioni sportive per la prossima stagione 2022/23 del portiere Clemente Tartaro.

Nato il 26 settembre 2004 a Marcianise in provincia di Caserta, alto 1.85 per 73 kg, Tartaro ha mosso i primi passi nella Scuola Calcio Boys Sannicolese e poi è cresciuto nelle giovanili del Benevento. Con il club sannita è arrivato fino in Primavera. Quest’anno negli ultimi 3 mesi si è aggregato alla prima squadra ed ha collezionato 8 convocazioni in serie B, senza però mai scendere in campo.

“È la mia prima volta lontano da casa – commenta Tartaro – non vedo l’ora di cimentarmi in una nuova realtà che mi farà sicuramente crescere moltissimo. Mi hanno parlato molto bene della città di Sanremo, ringrazio la società biancoazzurra che ha deciso di puntare su di me. So che la Sanremese ha grandi ambizioni, sarà certamente una stagione fantastica. A Benevento sono arrivato quando avevo 14 anni, ho conosciuto delle figure importanti che mi hanno insegnato tanto: su tutti ci tengo a menzionare Antonio Chiavelli, Vincenzo Improta e Gennaro Della Corte. Quest’anno in Primavera per me è stato fondamentale ed è stato bello anche allenarsi con la prima squadra: lavorare a stretto contatto con un portiere forte come Paleari è stata una fortuna. Spero di fare bene e di ripagare la fiducia di chi ha creduto in me“.