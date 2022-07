Calcio, Sampdoria. Anche il centrocampista calicese Malagrida agli ordini di mister Giampaolo nel ritiro pre campionato

La "cantera" è, come per l'ex Vis Pesaro e Latina, la Sampdoria e il nome risponde a quello di Lorenzo Malagrida, centrocampista classe 2003 con un breve passaggio nella scuola calcio del Finale e le giovanili a Vado prima di trasferirsi a Bogliasco, casa dei blucerchiati, dove Marco Giampaolo ha potuto osservarne, negli ultimi mesi, la crescita alla corte di mister Tufano nel campionato Primavera.

Da qui la scelta, dopo i primi test in famiglia in riva al mare, di aggregarlo alla Prima Squadra in partenza per Ponte di Legno nel ritiro pre campionato.