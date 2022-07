Monteforte non nega le ambizioni del Celle Varazze: "Rivali di rango, ma vogliamo essere forti e competitivi" (VIDEO)

Sono state dichiarazioni pregne di realismo quelle rilasciate da Luca Monteforte nel corso della presentazione del Celle - Varazze.

L'allenatore ha infatti sottolineato le ambizioni, innegabili della società, pronta a strutturare un organico chiamato a lottare fin da subito per il salto in Eccellenza, senza però negare la qualità di numerose rivali elette a competere per il medesimo obiettivo.

La sfida più difficile risiede però nell'inflazionatissima parola "progetto" e nella difficile ma intrigante impresa di riuscire a coniugare il lavoro della Prima Squadra con quello del Settore Giovanile.