Calcio, Eccellenza. Anche il Campomorone vorrà dire la sua fino alla fine: presi Chiarabini, l'ex Finale Pare, Salvini e Severi

Da un paio di stagioni il Campomorone Sant'Olcese sta cercando di allestire organici di primo livello, con l'obiettivo di competere per le posizioni di vertice del campionato di Eccellenza.

L'estate 2022 non sembra veder mutare il piano, con due pezzi grossi come Mirko Chiarabini, nell'ultima stagione al Rapallo Rivarolese, e Djibril Pare, ex pilastro difensivo del Finale, annunciati la scorsa settimana.

Le operazioni in entrata dei biancoblu si sono però dipanate anche sul fronte under, con l'importante ingaggio dell'ex Ligorna Matteo Salvini, classe 2003, e del 2004 Simone Severi.