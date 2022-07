Calciomercato, Usd Sanstevese: tempo di conferma per Alessio Nepita

In occasione della stagione successiva, Nepita passa in prestito alla Sanstevese, con il quale va subito in doppia cifra. Alessio si impone anche nelle due stagioni seguenti, suggellando assieme ai suoi compagni, la vittoria nel Campionato di 2' Categoria, ma purtroppo, una lesione al crociato del ginocchio, ferma l'ascesa del centravanti taggiasco, tenendolo fuori dai campi di gioco per diversi anni.