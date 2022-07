Calcio, Savona. Le preoccupazioni dal Settore Giovanile: "Rischia di andare tutto in fumo"

Le dimissioni improvvise di Leonardo Mordeglia dalla presidenza del Savona hanno scatenato inevitabilmente tanta preoccupazione all'interno dell'ambiente biancoblu.

Non solo all'interno della tifoseria, ma anche tra le fila del Settore Giovanile il senso di sconforto è palese e facilmente riscontrabile.

"Quanto lavoro - ha scritto su facebook Giancarlo Aisamondo, uno dei riferimenti del vivaio - e quanto impegno negli ultimi quattro mesi con Alessandro e Sergio (riferito a Grandoni e Fiorito ndr).

Mi piange il cuore per tutti i ragazzi e le loro famiglie, noi di più non possiamo fare, non dipende certo da noi.

Abbiamo creato uno staff qualificato e adesso c’è il forte rischio che vada in fumo.

E’ incredibile che il Savona non riesca a rinascere.

Ringrazio tutti, anche a nome di Alessandro e Sergio per la fiducia che ci hanno dato. Grazie”.