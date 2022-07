Calcio, Savona. Stasera assemblea dei soci straordinaria e i big chiedono garanzie

Dopo ventiquattro ore di totale incertezza, nella tarda serata odierna si dovrebbe avere un quadro quantomeno più chiaro sull'incredibile situazione che sta vivendo il Savona.

Dopo le dimissioni del presidente Mordeglia a poco meno di due settimane dal via della preparazione, è infatti stata fissata per questa sera l'assemblea dei soci straordinaria, dalla quale dovrebbe emergere il nuovo assetto dirigenziale.

Nel corso della mattinata sono rimbalzate le voci più disparate, che vanno dalle dimissioni in blocco da parte dei soci, fino ad arrivare a una soluzione ponte per i prossimi mesi, utili per cercare una nuova figura di riferimento che possa far proseguire l'attività della Prima Squadra e del Settore Giovanile.

Comprare tempo in sintesi, seppur da parte dei "senatori" sembra sia emersa la richiesta di garanzie economiche per confermare il proprio impegno con i colori biancoblu.

La maggior parte dei giocatori più rappresentativi arriva infatti dal genovesato e i costi dei trasferimenti a Voze e al Santuario devono essere necessariamente assorbiti.