Football Americano: c'è anche coach Giovanni Modena per i Pirates Savona

I Pirates continuano la loro campagna di rafforzamento inserendo un'altra figura di spicco nel coaching staff. Si tratta del coach Giovanni Modena in forza nell’ultima stagione agli Hogs reggio Emilia 2° Divisione.

Coach Modena vanta un curriculum di tutto rispetto, con esperienze maturate negli anni sia in Canada, Francia e Italia ed avra’ il compito di allenatore della linea di attacco, vero fulcro del gioco offensivo di ogni team. Con la sua competenza ed esperienza , sapra’ apportare le corrette soluzioni per rendere la linea di attacco e di conseguenza il gioco offensivo dei Pirates, ancora piu’ incisivo ed efficace.

Eugenio Meini, DS Pirates 1984: “ Ogni edificio si costruisce dalle fondamenta. Noi crediamo che le basi per costruire team di alto livello , siano la competenza ed esperienza del coaching staff e la capacita di trasmetterle ai giocatori ed ai reparti di appartenenza. Il giocatore oggi e’ piu’ informato e si documenta in maniera assidua. Relazionarsi con coach di livello fa si che la crescita e l’apprendimento dei giocatori dei vari sistemi di gioco e di metodologie di allenamento piu’ performanti , li renda maggiormente consapevoli della loro forza e delle loro capacita’. Con i nuovi arrivi nel nostro coaching staff di Giovanni Modena e di Ivano Ronco, stiamo percorrendo questa strada. ”

Intanto un’altra buona notizia per il team Pirates. E’ stato convocato al raduno del Blue Team Italia Senior tackle , che si terra’ a Reggio Emilia nei giorni 30 e 31 Luglio, il linebacker (difensore) , Matteo “ken” Bruno, perno della difesa ligure, famosa come “ The Black Wall” che negli ultimi anni ha dato parecchio filo da torcere ad ogni attacco incontrato. Complimenti a Matteo per questa convocazione che si aggiunge a quella di Fabrizio Longato nel Blue team junior tackle che ha partecipato agli ultimi Europei ed a Carola Bianchelli per il Blue Team Flag Femminile junior , confermando ancora una volta la validita’ della scuola Pirates 1984.

CV Coach Giovanni Modena;

2022 Head Coach U19 hp Panthers Hogs, Finalista campionato U19.

2022 OL Coach Hogs reggio Emilia 2° Divisione

2018-19-20-21 Quality Coach Hogs Reggio Emilia 2° Div.

2017-18 Head Coach Blitz Mastini Canavese 2° Div.

2016-2017 Head Coach Blitz Cirie.

2014 – 2016 Offense Coordinator Iron Mask Cannes FR.

2016 Clinic Offense Line Hogs Reggio Emilia.

2015 Assistente Coach Blacks Torino Finalista 2° Div.

2012-13 Offensive e Defensive coordinator Junior Team DAUPHINE Nice FR.

2009 -2012 Head Coach Giaguari Torino

2006-2009 Defense Coordinator Broncos AA Quebec CANADA

2002-2003 Defense Coordinator Broncos AA Quebec CANADA

1998 -2007 Head Coach DAUPHINE Nice FR.

1996 -1997 OL Coach Phalanges Quebec CANADA

1991 -1993 OL Coach Argonautes Aix en Provence FR

TEAM NAZIONALI

1990 -1992 NAZIONALE FRANCIA OL COACH,Finalista campionato d’Europa

2003-2007 NAZIONALE FRANCIA JUNIOR OL/DL Coach Campione d’Europa 2004 e 2006.

2005 -2007 NAZIONALE FRANCIA JUNIOR GLOBAL NFL PROGRAMM a MIAMI e JACKSONVILLE USA.