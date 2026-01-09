Ginnastica ritmica. Oltre 160 atlete a Spotorno, madrina d'eccezione Alessandra Agiurgiuculese

E' in arrivo un grande fine settimana a Spotorno, dove la palestra Sbravati sarà teatro di un importante appuntamento sportivo dedicato alla ginnastica ritmica, che richiamerà oltre 160 atlete provenienti da tutta la Liguria e da altre regioni italiane. L’evento si inserisce nel calendario delle manifestazioni di settore come una giornata di sport e spettacolo, impreziosita dalla presenza di una madrina d’eccezione: Alessandra Agiurgiuculese, atleta olimpica azzurra, protagonista ai Giochi di Tokyo 2020.

Il momento centrale della manifestazione sarà rappresentato da un’esibizione collettiva dal forte impatto emotivo e visivo. La performance, costruita sulle note di “Per te” di Ernia, si sviluppa come un racconto coreografico essenziale e raffinato, nel quale musica e movimento dialogano in modo continuo e naturale. La scelta del brano accompagna le ginnaste in un percorso espressivo intimo, capace di valorizzare sensibilità, controllo tecnico ed equilibrio.

La coreografia si distingue per l’uso di gesti morbidi, linee armoniche e transizioni fluide, ponendo l’accento su un’eleganza misurata, mai ostentata, ma sempre presente. A rendere ancora più suggestiva l’esibizione è il dettaglio simbolico del palloncino blu legato al polso di ogni atleta: un elemento scenico che si muove in sintonia con il corpo, evocando leggerezza, sogno e profondità emotiva, e amplificando la percezione visiva della danza.

L’insieme crea un quadro scenico di grande delicatezza, nel quale ogni movimento appare sospeso, ogni passo assume un valore espressivo e ogni gesto diventa parte di un linguaggio condiviso. L’eleganza emerge così dalla semplicità, dall’ascolto della musica e dalla capacità delle ginnaste di lasciarsi guidare dal ritmo con naturalezza e consapevolezza.

L’esibizione rappresenta un momento di autentica connessione tra corpo, emozione e suono, offrendo al pubblico un’immagine intensa di grazia e sensibilità. Un’esperienza che va oltre la dimensione agonistica, trasformando la ginnastica ritmica in una forma di narrazione visiva capace di coinvolgere e lasciare un segno.