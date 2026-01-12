Scherma. Rientro in grande stile per Federico Renzoni, a Bolzano arriva il pass qualificazione

Ottimo risultato alle qualificazioni Assoluti di Bolzano nella specialità Fioretto per il savonese Federico Renzoni che conquista nuovamente un pass per la prossima gara nazionale nella massima categoria e si arrende solamente per accedere ai trentaduesimi di finale in una competizione con oltre 220 schermidori in gara.
L'atleta ligure, unico fiorettista regionale che negli ultimi anni era riuscito ad ottenere alcuni risultati di classifica nella massima categoria assoluti grazie ai progressi ottenuti per merito della Scuola di Scherma Livornese di Giuseppe Pierucci ed oggi al supporto della Società Mangiarotti di Milano, ritorna alle gare dopo alcuni anni di sospensione a causa del Covid e successivamente per impegni universitari.