Calcio, Albenga. Festa grande per la presentazione in Piazza San Michele. Marinelli: "Faremo il possibile per salire subito in Serie D"

E' stata una presentazione particolarmente celere e per questo ancor più godibile quella andata in scena questa sera in Piazza San Michele, ad Albenga, condotta da Stefano Mentil.

La Prima Squadra bianconera, insieme alla formazione femminile è infatti salita sul palco per battezzare la nuova stagione sportiva che, nell'ottica societaria, punta ad essere subito di grande successo.

Il presidente Marinelli non si è infatti nascosto: "In Serie D vi ci porto, non so dirvi quando avverrà ma avverrà. Da parte nostra faremo il possibile affinchè avvenga già quest'anno".

Sul palco è salito anche mister Pietro Buttu, emozionato per il forte legame che ovviamente lo lega alla città delle torri.

Sia il presidente che il tecnico hanno ribadito l'importanza della battaglia per il pronto soccorso di Albenga, con il massimo dirigente bianconero (la cui firma è arrivata anche a favore della petizione) fermo nel chiamare in causa anche le responsabilità del presidente della Regione, Giovanni Toti.

Ora la palla passa al campo, il primo impegno ufficiale è ad Imperia, per la Coppa Italia di Eccellenza.