Calcio, Vadese. Primo test in famiglia, il 16 agosto parte la preparazione

Agli ordini di mister Saltarelli si è disputata la prima partitella stagionale, in attesa del via della preparazione vera e propria, fissata il 16 agosto al Chittolina.

“Abbiamo organizzato questo raduno per iniziare ad amalgamare i nuovi innesti della rosa - ha dichiarato il responsabile della comunicazione Mirko Principato -durante la partitella mister Saltarelli ha potuto così iniziare a testare i suoi ragazzi in attesa dei nuovi innesti in arrivo”