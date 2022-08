Si avvicina a passi da gigante il torneo Beach Volley Andora 2022

Si apre mercoledì 17 agosto la prima edizione del torneo di Beach Volley ad Andora, tre giorni di partite con squadre miste uomini e donne e con il solo limite di età dai 16 anni in su. Il campo è stato reinstallato alla fine di luglio dopo che era stato rimosso a causa dell’emergenza Coronavirus, grazie anche alle continue richieste dei ragazzi residenti e turisti che riempiono la spiaggia libera più grande del paese.

Per inaugurarlo, l’associazione di pallavolo Gabbiano Sport ASD con il patrocinio del Comune di Andora ha deciso di organizzare questo evento alla portata di tutti, permettendo alle squadre di giocare 3 contro 3. Gli obiettivi principali che gli organizzatori si sono posti sono l’integrazione e il sano divertimento, non vi è infatti alcuna quota di iscrizione per i giocatori: è sufficiente iscriversi, giocare e ambire ai premi a disposizione.

Ogni giocatore riceve un gadget e per i 12 vincitori sono a disposizione premi che comprendono attività da svolgere ad Andora, tutto questo grazie alla partecipazione attiva di molte attività commerciali locali che hanno deciso con entusiasmo di contribuire all’iniziativa, da quelle sulla spiaggia fino alle frazioni più dell’entroterra come Molino Nuovo, che dà anche il nome ad una delle squadre. Sia le fasi dei gironi di mercoledì 17 e giovedì 18, sia le finali e la premiazione di venerdì 19 potranno essere seguite anche sui vari gruppi social molto attivi che sono stati creati appositamente, in cui sono consultabili nel dettaglio anche regole, modalità, premi, foto e video di ogni tipo.

Un misto di sport, gioia e socializzazione che danno un tocco in più di movimento ad un Agosto già coinvolgente!