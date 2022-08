Calcio, Savona. E' rottura tra Alessandro Grandoni e il club, ufficiali le dimissioni dal Settore Giovanile

Durante la conferenza stampa di stamattina sembrava essersi ricucito lo strappo tra Alessandro Grandoni, una delle tre colonne del Settore Giovanile insieme a Sergio Fiorito e Giancarlo Aismondo, e il nuovo corso dirigenziale biancoblu

Dopo il confronto con la dirigenza romana, sono però arrivate le dimissioni dal vivaio:

"Ritenendo tale decisione un atto di coscienza e responsabilità, doveroso nei confronti della Società, della Città di Savona, delle famiglie e di tutti miei collaboratori, sono a comunicare di aver rassegnato le mie dimissioni quale Responsabile del Settore giovanile della A.S.D. Savona Calcio.

Come molti avranno visto, durante la conferenza stampa di presentazione della nuova compagine sociale, tenutasi oggi, nonostante il mio intervento e il colloquio che si è tenuto al termine dell’evento, non si sono ravvisate le condizioni per poter, serenamente e compiutamente, portare a termine l’incarico conferitomi.

Con l’augurio di rivedere la Società risalire alla categoria che merita, ringrazio tutti coloro che ci hanno sostenuto sin ad oggi.

Alessandro Grandoni"