Sanremo vuole cambiare volto a Pian di Poma e si candida per i fondi PNRR: Comune in corsa per 2,5 milioni di euro

I fondi del PNRR fanno sognare le amministrazioni locali e Sanremo ora prova il grande colpo per dare un nuovo volto all’intera area sportiva di Pian di Poma.

La giunta matuziana ha approvato qualche giorno fa lo studio di fattibilità tecnico-economica per un progetto da 2,5 milioni di euro inserito nel ‘cluster 1’ del PNRR che recita: “realizzazione di nuovi impianti, interventi finalizzati a favorire il recupero di aree urbane attraverso la realizzazione di nuovi impianti sportivi, di cittadelle dello sport, di impianti polivalenti indoor e di impianti natatori da parte di Capoluoghi di Regione e Capoluoghi di Provincia con popolazione residente superiore a 20.000 abitanti e Comuni con popolazione residente superiore a 50.000 abitanti, con una dotazione finanziaria di euro 350.000”.

L’intenzione dell’amministrazione sanremese sarebbe quella di riqualificare l’esistente con nuovi spogliatoi, nuova illuminazione e nuovi impianti a supporto delle società sportive che lavorano da anni nella zona. Ipotizzata anche la rotazione del campo da calcio, ma l’idea sarebbe da concordare in un secondo momento con le società sportive. Inserita nel progetto anche l’aggiunta di un nuovo spazio per portare in zona una nuova disciplina sportiva.

L’approvazione dello studio di fattibilità serve al Comune per entrare nella graduatoria e sperare nell’accesso ai fondi. La risposta in merito all’assegnazione dei fondi non tanerà ad arrivare e, probabilmente, già entro la prossima primavera qualcosa dovrebbe muoversi.